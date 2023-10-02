Украинский хавбек Эль Пасо Денис Костышин помог своей команде одержать победу в матче 32-го тура американского чемпионшипа против Чарльстона.

Эль Пасо Костышина в результативной встрече переиграл Чарльстон. Уже на 10-ой минуте команда украинца могла пропустить, но Аугустин Уильямс не реализовал пенальти. Эль Пасо забил на 33-й минуте, а во взятии ворот принял участие Костышин. Именно Денис отдал на Петровича, который ворвался в штрафную и пробил в ближний угол.

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Чарльстон отыгрался перед перерывом – Уильямс реабилитировался за незабитый пенальти. А Икаса на старте второго тайма вывел гостей вперед. Однако, Эль Пасо усилиями Сонупе и Кальвильо вырвал победу в конце игры.

Таким образом, Эль Пасо набрал 43 очка и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. Денис Костышин сыграл 31 матч за команду, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

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