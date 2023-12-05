"Мне кажется, что да. Я не могу сейчас комментировать эту историю, но я не исключаю. Заре сейчас нужно назначить тренера, они не угадали с иностранцем, а другой иностранец может приехать такой же, как Ненад Лалатович.

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У нас не так много тренеров, которые могут принять команду, которые прошли какое-то горнило, Первую, Вторую лигу, ездили по стажировкам, которые имеют серьезную квалификацию. А Костышин прошел с Колосом от чемпионата области до УПЛ и еврокубков", – сказал Цыганык в авторской программе Цыганык LIVE.

Напомним, Костышин возглавлял Колос в период с 2014 по 2021 годы. В январе 2022-го специалист возглавил казахстанский Аксу, с которым проработал до апреля 2023 года.

В настоящее время обязанности главного тренера Зари исполняет Юрий Коваль. Луганчане занимают 15 строчку в турнирной таблице УПЛ, имея всего 11 зачетных пунктов.

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