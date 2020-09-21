"Я доволен отношением к игре своих футболистов. Мы провели ротацию состава. Кроме Волынца и Гавриша, вышли футболисты, которые не были задействованы в основном составе в матче против Ариса. Командная игра не пострадала. Вышли другие футболисты, и Колос выглядел так, как всегда. Не было хаотических действий на поле.

Противоречивый ассист Селезнева в видеообзоре матча Рух – Колос – 1:2

Игра Селезнева мне понравилась, он сделал голевой пас. Да, он не выглядит своих лучших кондициях, но вы понимаете – Евгений очень быстро избавился от лишнего веса. Это и потеря сил. Очень трудно за две недели сбросить 5-6 килограммов и иметь силы. Он молодец, к нему нет никаких нареканий, для меня он сыграл очень качественно.

Мы только вчера прилетели, сегодня была игра, а в среду снова вылетаем на Лигу Европы. Команда впервые работает в таком графике, и у нас много возрастных футболистов, поэтому для нас это такой опыт. Ты готовишь команду, показываешь их состояние с Риекой, или в последующих играх, и ты готовишь согласно тем опытом, когда ты сам когда-то играл, как тебя готовили", – поделился Костышин в комментарии официальному сайту Колоса.

Напомним, клуб из Ковалёвки минимально обыграл Рух (2:1), а Селезнев помог новому клубу ассистом.

Колос полурезервным составом удержал победу над Рухом – Селезнёв отметил возвращение в УПЛ ассистом из офсайда