"Я задоволений ставленням до гри своїх футболістів. Ми провели ротацію складу. Крім Волинця і Гавриша, вийшли футболісти, які не були задіяні в основному складі в матчі проти Аріса. Командна гра не постраждала. Вийшли інші футболісти, і Колос виглядав так, як завжди. Не було хаотичних дій на полі.

Суперечливий асист Селезньова у відеоогляді матчу Рух – Колос – 1:2

Гра Селезньова мені сподобалася, він зробив гольовий пас. Так, він не виглядає в своїх найкращих кондиціях, але ви розумієте – Євген дуже швидко позбувся зайвої ваги. Це і втрата сил. Дуже важко за два тижні скинути 5-6 кілограмів і мати сили. Він молодець, до нього немає ніяких нарікань, для мене він зіграв дуже якісно.

Ми тільки вчора прилетіли, сьогодні була гра, а в середу знову вилітаємо на Лігу Європи. Команда вперше працює в такому графіку, і у нас багато вікових футболістів, тому для нас це такий досвід. Ти готуєш команду, показуєш їхній стан із Рієкою, або в наступних іграх, і ти готуєш згідно з тим досвідом, коли ти сам колись грав, як тебе готували", – поділився Костишин у коментарі офіційному сайту Колоса.

Нагадаємо, клуб із Ковалівки мінімально обіграв Рух (2:1), а Селезньов допоміг новому клубу асистом.

Колос напіврезервним складом втримав перемогу над Рухом – Селезньов відзначив повернення в УПЛ асистом з офсайду