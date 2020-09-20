Колос победил Рух (1:2) в рамках поединка 3-го тура УПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Уставший Колос после матча с Арисом сумел выжать максимум в поединке с Рухом. Не помешала победе и большая ротация состава.

Колос полурезервным составом удержал победу над Рухом – Селезнёв отметил возвращение в УПЛ ассистом из офсайда

Стоит отметить, что дебютным ассистом за Колос отличился Евгений Селезнев, хоть и с офсайда, который не заметил лайнсмен. Евгений Морозко из Ковалевки записал дубль на свой счет, а вот Ростислав Русин забил на добивании после нереализованного пенальти.