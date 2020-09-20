Рух вернулся к матчам после почти месячной паузы, вызванной вспышкой коронавируса. Дебютный матч в УПЛ львовяне проиграли на выезде с разгромным счётом, поэтому дома они хотели реабилитации – тем более, что фанатов пустили на трибуны. Колос же приехал после тяжёлой победы над Арисом, а впереди у ковалёвцев встреча с Риекой. Неудивительно, что Руслан Костышин обратился к серьёзной ротации – в основе вышли Селезнёв, Ильин, Черноморец, Денис Костышин, Милько и Морозко.

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Несмотря на масштабные изменения в составе, Колос в первом тайме выглядел намного лучше. Собственно, гости уже на 4-й минуте сумели открыть счёт: Селезнёв получил передачу с фланга и классно сбросил мяч на Морозко, который расстрелял ворота – 0:1. Правда, Евгений (тот, который Селезнёв) находился в явном офсайде, но VAR на этом матче не было. После этого Колос продолжил давление, однако моментов создать не удавалось вплоть до 21-й минуты, когда в ворота Руха залетел второй гол. Тут уж всё было чисто: Ильин вырезал шикарный навес на дальнюю штангу, а Морозко головой замкнул – 0:2.

Рух пытался чем-то ответить, но до самого перерыва был только один интересный момент, когда Мысык пробивал с отскока в руки Волынцу. Колос же мог оформить разгром на 43-й минуте усилиями Селезнева – Евгений получил передачу в штрафную и в касание выстрелил в дальний угол, но мяч пролетел мимо дальней штанги. В конце концов, на перерыв команды ушли при комфортном преимуществе Коваливке.

Во втором тайме Рух попытался вернуться в игру, серьёзно прижав Колос, однако ничего интереснее ряда опасных подач и прострелов львовянам создать не удавалось. Гости уверенно оборонялись и сбивали темп – да и вообще матч после перерыва регулярно прерывался из-за различных столкновений и замен. Моментов болельщики не увидели аж до 90+3-й минуты, когда арбитр заметил игру рукой в ​​штрафной гостей. Рух заработал пенальти, однако удар Кондракова парировал Волынец – впрочем, на добивании сыграл Русин. 1:2. На большее у хозяев времени не было.

Таким образом, Колос набрал шесть очков, поднявшись на третью позицию в турнирной таблице. Рух с нулём зачётных баллов в активе идёт предпоследним.

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