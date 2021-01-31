Колос продолжает подготовку ко второй части сезона – соперником ковалёвцев стал представитель чемпионата Беларуси. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Колос – Рух Брест – 2:2

Голы: Лысенко, 13, (пен.), Милько, 48 – Савицкий, 17, Бакай, 23

Команды обменялись голами в 20-й минуты – на гол Лысенко с пенальти результативно ответил Савицкий. Первый тайм завершился с преимуществом белорусов, Бакай в середине тайма вывел Рух вперед. Колос отыгрался сразу после перерыва, забитый мяч в активе Милько.

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Добавим, что ковалёвцы планируют провести еще один спарринг. Сейчас представители клуба ведут переговоры с потенциальными соперниками.

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