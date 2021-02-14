Главный тренер Колоса Руслан Костышин считает, что его подопечные могли рассчитывать на большее в поединке с Шахтером (0:0).

"Это наши первые очки в истории, которые мы отобрали у Шахтера. У Динамо отбирали, наступила очередь Шахтера.

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Очень понравился второй тайм в исполнении моей команды. В первом не понравилась игра, контригры не было, очень прижимались к воротам. Повезло нам. Во втором тайме команда была похожа на себя. Наши выпады были острые. Хочу поблагодарить руководство Шахтера и Динамо, что пошли нам на встречу и игра состоялась.

Качество газона? Действительно, оно влияло на игру. Она сделала игру для нас легче. Скорость обращения с мячом стала меньше. Нам повезло, что мы играли с Шахтером при таких условиях. Скорость игры и мастерство где-то выровнялись.

По игре, во втором тайме чувствовалось, что мы можем победить. Чем ближе к концу игры, тем лучше мы выглядели. Не знаю, это характер, или это то, что Шахтер думал о Лиге Европы. Поэтому и планировали атакующие замены", – сказал Костышин для ТК Футбол.

После 14-ти туров УПЛ Колос расположился на 7-й строчке, Шахтер – второй.

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