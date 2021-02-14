Головний тренер Колоса Руслан Костишин вважає, що його підопічні могли розраховувати на більше у поєдинку з Шахтарем (0:0).

"Це наші перші очки в історії, які ми відібрали у Шахтаря. У Динамо відбирали, настала черга Шахтаря.

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Дуже сподобався другий тайм у виконанні моєї команди. У першому не сподобалася гра, контргри не було, дуже притискалися до воріт. Пощастило нам. У другому таймі команда була схожою на себе. Наші випади були гострі. Хочу подякувати керівництву Шахтаря і Динамо, що пішли нам на зустріч і гра відбулася.

Якість газону? Дійсно, вона впливала на гру. Вона зробила гру для нас легшою. Швидкість поводження з м'ячем стала меншою. Нам пощастило, що ми грали із Шахтарем при таких умовах. Швидкість гри і майстерність десь вирівнялися.

По грі, у другому таймі відчувалося, що ми можемо перемогти. Чим ближче до кінця гри, тим краще ми виглядали. Не знаю, чи це характер, чи це те, що Шахтар думав про Лігу Європи. Тому і планували атакувальні заміни", – сказав Костишин для ТК Футбол.

Після 14-ти турів УПЛ Колос розташувався на 7-й сходинці, Шахтар – другий.

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