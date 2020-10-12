Защитник Динамо Владимир Костевич уже покинул расположение польского Леха, за который выступал на протяжении четырех лет.

"Спасибо Леху за почти 4 года. У нас были лучшие и худшие времена, но я всегда делал все возможное, чтобы помочь команде.

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У меня останутся теплые воспоминания о времени, которое я провел в Познане. Я встретил много замечательных людей, с которыми буду поддерживать связь. Еще раз спасибо и удачи", – поделился Костевич в своем Instagram.

Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступал в составе Леха. В прошлом сезоне украинец провел 32 поединка за польский клуб, записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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