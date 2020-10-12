Захисник Динамо Володимир Костевич вже покинув розташування польського Леха, за який виступав протягом чотирьох років.

"Спасибі Леху за майже 4 роки. У нас були кращі і гірші часи, але я завжди робив все можливе, щоб допомогти команді.

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У мене залишаться теплі спогади про час, який я провів у Познані. Я зустрів багато чудових людей, з якими буду підтримувати зв'язок. Ще раз спасибі і удачі", – поділився Костевич у своєму Instagram.

Нагадаємо, Костевич є вихованцем Карпат, а з 2017 року виступав у складі Леха. У минулому сезоні українець провів 32 поєдинки за польський клуб, записавши до свого активу гол та 6 асистів.

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