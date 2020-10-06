Украинский защитник польского Леха Владимир Костевич окончательно перебрался в Динамо, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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27-летний защитник заключил с киевлянами контракт еще в начале августа, однако официально должен был присоединиться к украинской команде только с 1 января 2021 года. Срок соглашения Костевича с Динамо составляет 3 года. Владимир выбрал себе "бело-синюю" футболку с номером 21.

Напомним, Костевич является воспитанником Карпат, а с 2017 года выступал в составе Леха. В прошлом сезоне украинец провел 32 поединка за польский клуб, записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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