Петряк – о ситуации с коронавирусом: Я живу в колхозе – здесь спокойнее

Полузащитник венгерского Фехервара Иван Петряк рассказал о ситуации с распространением пандемии коронавируса в Венгрии.

"Я сейчас живу в так называемом колхозе – здесь спокойнее, пока. Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай, в магазин поеду позже. Сейчас возьму что-то интересное для дезинфекции. Ежедневно ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения.

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Пока никуда не выезжаем, и никто к нам не приезжает. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, так как в аэропортах – большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она тоже "не первой свежести" – ей уже семьдесят. Поэтому лучше ее поберечь, и она посидит у нас", – сказал Петряк в программе Профутбол.

Отметим, что чемпионат Венгрии – один из немногих в Европе, который не пошел на карантин из-за пандемии коронавируса.

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