Костевич оценил собственные шансы на вызов в сборную Украины

Защитник Леха Владимир Костевич поделился мыслями о возможности сыграть за главную команду страны.

"Не знаю, смотрит ли тренерский штаб футбол в Польше. Если смотрит и следит, то точно не так, как за чемпионатом Украины.

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Все же надеюсь, что они следят, что они знают, что есть такой футболист на позиции левого защитника в чемпионате Польши. В будущем я, возможно, получу шанс", – сказал Костевич в комментарии изданию Tribuna в социальной сети Instagram.

Напомним, Владимир – воспитанник Карпат. В Лех перешел в январе 2017 года за 300 000 евро. В текущем сезоне провел за польский клуб в Экстраклясе 23 поединка, в которых отдал 4 результативные передачи.

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