Костевич оцінив власні шанси на виклик до збірної України

Захисник Леха Володимир Костевич поділився думками щодо можливості зіграти за головну команду країни.

"Не знаю, чи дивиться тренерський штаб футбол у Польщі. Якщо дивиться і стежить, то точно не так, як за чемпіонатом України.

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Все ж сподіваюсь, що вони стежать, що вони знають, що є такий футболіст на позиції лівого захисника в чемпіонаті Польщі. В майбутньому я, можливо, отримаю шанс", – сказав Костевич в коментарі виданню Tribuna у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Володимир – вихованець Карпат. До Леха перейшов у січні 2017 року за 300 тисяч євро. У поточному сезоні провів за польський клуб у Екстраклясі 23 поєдинки, в яких віддав 4 результативних передачі.

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