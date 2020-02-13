Костевич: Ярмоленко немного нервничал из-за того, что я хотел показать себя

Защитник польского Леха Владимир Костевич рассказал, против кого из игроков ему сложнее всего было играть в УПЛ.

"В чемпионате Украины мне всегда было приятно играть против Андрея Ярмоленко. Несколько раз у нас были хорошие матчи друг против друга. Ярмоленко немного нервничал из-за того, что я хотел показать себя, что я не хуже.

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Но это были хорошие матчи, как и против Шахтера. Я играл против Марлоса, против Дугласа Косты. Это такие встречи, после которых ты понимаешь, что сделал хороший шаг вперед", – цитирует Костевича inPoland.

Добавим, что Костевич выступает в составе Леха с января 2017 года. В польский клуб украинец перебрался из львовских Карпат, где начинал профессиональную карьеру.

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