Костевич: Ярмоленко трохи нервував через те, що я хотів показати себе

Захисник польського Леха Володимир Костевич розповів, проти кого з гравців йому найскладніше було грати в УПЛ.

"У чемпіонаті України мені завжди було приємно грати проти Андрія Ярмоленка. Кілька разів у нас були хороші матчі один проти одного. Ярмоленко трохи нервував через те, що я хотів показати себе, що я не гірший.

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Але це були хороші матчі, як і проти Шахтаря. Я грав проти Марлоса, проти Дугласа Кости. Це такі зустрічі, після яких ти розумієш, що зробив хороший крок вперед", – цитує Костевича inPoland.

Додамо, що Костевич виступає в складі Леха з січня 2017 року. У польський клуб українець перебрався із львівських Карпат, де розпочинав професіональну кар'єру.

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