Два представителя Динамо выступят друг против друга в товарищеском поединке.

Украина и Польша сойдутся в благотворительном матче во время товарищеского турнира, сообщает TVP Sport.

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Цель – сбор средств для украинцев. В соревнованиях примут участие восемь команд, а вишенкой на торте станет поединок Польша – Украина. В матче сыграют друг против друга два представителя Динамо: поляков будет представлять Томаш Кендзёра, а украинцев – экс-игрок познаньского Леха Владимир Костевич. В течение турнира организаторы будут собирать пожертвования и еду, все желающие также смогут сдать кровь.

К слову, финальный поединок состоится 13 марта в польском Щецине.

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