Два представники Динамо виступлять один проти одного у товариському поєдинку.

Україна та Польща зійдуться у благодійному матчі під час товариського турніру, повідомляє TVP Sport.

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Мета – збір коштів для українців. У змаганнях візьмуть участь вісім команд, а вишенькою на торті стане поєдинок Польща – Україна. У матчіу зіграють один проти одного два представники Динамо: поляків представлятиме Томаш Кендзьора, а українців – екс-гравець познаньського Леха Володимир Костевич. Протягом турніру організатори збиратимуть пожертви та їжу, всі охочі також зможуть здати кров.

До слова, фінальний поєдинок відбудеться 13 березня у польському Щецині.

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