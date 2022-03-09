Защитник Динамо не вернется в родной клуб, хотя о переходе уже утверждали практически все.

Буквально вчера, 8 марта, появилась информация об аренде Томаша Кендзеры в Лех, из которого поляк в 2017-м перебрался в Динамо.

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Однако 27-летний правый защитник не перейдет в команду из Познани. У Кендзёры есть ряд привлекательных предложений из более сильных лиг Европы. Томаш серьезно рассматривал вариант с Лехом, но сейчас его уровень выше, чем возвращение в Экстраклясу. Поэтому приоритетом динамовца является более сильный чемпионат. Об этом сообщил журналист Дамиан Смык в Twitter.

В футболке Динамо Кендзёра сыграл 180 матчей и забил 7 мячей. В Украине поляк встретил и свою половинку, свадьба была в прошлом году.

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