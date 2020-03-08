toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОЛОС - ШАХТЕР ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Костевич и Бутко приняли участие в результативной атаке Леха – команда украинцев потеряла очки в Кракове

18:31 26 Читати українською
Костевич и Бутко приняли участие в результативной атаке Леха – команда украинцев потеряла очки в Кракове
Лех сыграл вничью с Вислой / твиттер Леха

В 25 туре Екстраклясы Лех на выезде сыграл вничью с краковской Вислой. Результативным действием отметился один из украинских легионеров.

Чемпионат Польши, 25 тур

Висла Краков – Лех – 1:1

Голы: Савичевич, 6 – Гюткьер, 39

Ризеспор с Морозюком и Борячуком не смог дожать Аланьяспор

Оба украинских легионера Леха, Владимир Костевич и Богдан Бутко, вышли в стартовом составе и провели на поле весь матч. Они приняли участие в результативной атаке своей команды на 39 минуте: Бутко вбросил аут, после которого игроки Леха довели мяч к Костевичу, а защитник выполнил реультативну передачу на Гюткьера. Для Костевича это третий ассист в текущем розыгрыше Екстраклясы.

После этого матча Лех занимает 4 место в турнирной таблице. Команда украинцев отстает от лидера, варшавской Легии, на 9 очков. Правда, столичная команда еше не сыграла свой матч 25 тура.

Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана

blog_ava
Шахтер потерял двух основных хавбеков перед матчами с Вольфсбургом, – СМИ
17:33
564
Теги
Видеоновости Украинцы за рубежом Мир Богдан Бутко Богдан Бутко Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
10
мин
Ювентус
21:45
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук