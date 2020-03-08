Костевич и Бутко приняли участие в результативной атаке Леха – команда украинцев потеряла очки в Кракове

В 25 туре Екстраклясы Лех на выезде сыграл вничью с краковской Вислой. Результативным действием отметился один из украинских легионеров.

Чемпионат Польши, 25 тур

Висла Краков – Лех – 1:1

Голы: Савичевич, 6 – Гюткьер, 39

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Оба украинских легионера Леха, Владимир Костевич и Богдан Бутко, вышли в стартовом составе и провели на поле весь матч. Они приняли участие в результативной атаке своей команды на 39 минуте: Бутко вбросил аут, после которого игроки Леха довели мяч к Костевичу, а защитник выполнил реультативну передачу на Гюткьера. Для Костевича это третий ассист в текущем розыгрыше Екстраклясы.

После этого матча Лех занимает 4 место в турнирной таблице. Команда украинцев отстает от лидера, варшавской Легии, на 9 очков. Правда, столичная команда еше не сыграла свой матч 25 тура.

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