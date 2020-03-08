Ризеспор с Морозюком и Борячуком не смог дожать Аланьяспор

В 25 туре Суперлиги Ризеспор на своем поле поделил очки с Аланьяспором. Читайте отчет о поединке на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Турции, 25 тур

Ризеспор – Аланьяспор – 1:1

Голы: Саму, 61 – Бамму, 35

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Ризеспор продолжает вести борьбу за выживание в элитном дивизионе чемпионата Турции. Из украинских легионеров Ризеспора только Николай Морозюк попал в основной состав. Он провел на поле весь матч и уже традиционно выполнял большинство стандартов. Он получил 7,1 балла от портала SofaScore (средняя оценка в Ризеспое – 6,97). На 79 минуте на замену вышел Андрей Борячук. Форвард часто смещался в середину поля и участвовал в розыгрыше мяча, также он выполнил несколько отборов. Денис Гармаш весь матч провел на скамейке запасных.

В первой половине игры хозяева больше владели мячом, но гости имели ощутимое преимущество по голевым моментам. На 35 минуте Бамму открыл счет, сориентировавшись в штрафной Ризеспора. Хозяева отыгрались во втором тайме – Саму сместился с левого фланга и классным ударом в девятку сравнял счет. В концовке Ризеспор имел несколько опасных стандартов, но оборона Антальяспора устояла.

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