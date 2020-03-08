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Костевич і Бутко взяли участь у результативній атаці Леха – команда українців втратила очки у Кракові

18:25 127 Читать на русском
Костевич і Бутко взяли участь у результативній атаці Леха – команда українців втратила очки у Кракові
Лех зіграв внічию з Віслою / твіттер Леха

У 25 турі Екстракляси Лех на виїзді зіграв внічию з краківською Віслою. Результативною дією відзначився один з українських легіонерів.

Чемпіонат Польщі, 25 тур

Вісла Краків – Лех – 1:1

Голи: Савічевіч, 6 – Гютк'єр, 39

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Обидва українські легіонери Леха, Володимир Костевич та Богдан Бутко, вийшли у стартовому складі і провели на полі увесь матч. Вони взяли участь у результативній атаці своєї команди на 39 хвилині: Бутко вкинув аут, після якого гравці Леха довели м'яч до Костевича, а захисник виконав реультативну передачу на Гютк'єра. Для Костевича це третій асист у поточному розіграші Екстракляси.

Після цього матчу Лех посідає 4 місце у турнірній таблиці. Команда українців відстає від лідера, варшавської Легії, на 9 очок. Щоправда, столична команда ще не зіграла свій матч 25 туру.

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