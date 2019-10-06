Косовский признался, когда последний раз получал кайф от футбола

Наставник полтавской Ворсклы прокомментировал ничью с Мариуполем (1:1) в матче 10-го тура чемпионата Украины.

"Был ряд неудачных игр. С Карпатами – футбольная трагедия. Вели в счете, но проиграли. Такое бывает. Динамо и Шахтер – они показали, что являются командами топ-уровня. Мы пропустили много мячей, но мы не зацикливаемся и не переживаем . Нам нужно двигаться вперед, и сегодня был сделан первый шаг. Да, были тяжелые погодные условия, было больше антифутбола, но мы взяли очки, и постараемся улучшать ситуацию.

Косовский назвал двух игроков Ворсклы, благодаря которым полтавчане вырвали ничью у Мариуполя

Когда последний раз я получал кайф от игры Ворсклы? Конечно, всегда хочется видеть хороший футбол. Видеть, как команда мыслит на поле. Но бывает трудно в плане психологии. Сейчас стоит задача брать очки. Каким способом, как – главное взять очки. Еще не все получается. Думаю, все лучшие игры у нас впереди", – рассказал Косовский пресс-службе ФК Ворскла.

После ничьей с Мариуполем полтавчане набрали 8 очков и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате Ворскла проведет на выезде против Олимпика 19 октября.

Ворскла в компенсированное время вырвала ничью в матче против Мариуполя