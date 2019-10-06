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Косовський зізнався, коли востаннє отримував кайф від футболу

11:03 354 Читать на русском
Косовський зізнався, коли востаннє отримував кайф від футболу
Віталій Косовський / Фото з відкритих джерел

Наставник полтавської Ворскли прокоментував нічию з Маріуполем (1:1) у матчі 10-го туру чемпіонату України.

90+2’ Денис Васін
 
Сергій Чоботенко 57’
57’ Сергій Чоботенко
90+2’ Денис Васін

"Був ряд невдалих ігор. З Карпатами – футбольна трагедія. Вели в рахунку, але програли. Таке буває. Динамо і Шахтар – вони показали, що є командами топ-рівня. Ми пропустили багато м'ячів, але ми не зациклюємось і не переживаємо. Нам потрібно рухатися вперед, і сьогодні був зроблений перший крок. Так, були важкі погодні умови, було більше антифутболу, але ми взяли очки, і намагатимемось покращувати ситуацію.

Косовський назвав двох гравців Ворскли, завдяки яким полтавці вирвали нічию у Маріуполя

Коли востаннє я отримував кайф від гри Ворскли? Звичайно, завжди хочеться бачити хороший футбол. Бачити, як команда мислить на полі. Але буває важко в плані психології. Зараз стоїть завдання брати очки. Яким способом, як – головне взяти очки. Ще не все виходить. Думаю, всі найкращі ігри у нас попереду", – зазначив Косовський прес-службі ФК Ворскла.

Після нічиєї з Маріуполем полтавці набрали 8 очок і посідають 10-ту сходинку у турнірній таблиці. Наступний матч у чемпіонаті Ворскла проведе на виїзді проти Олімпіка 19 жовтня.

Ворскла у компенсований час вирвала нічию в матчі проти Маріуполя

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Теги
Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Віталій Косовський Віталій Косовський Ворскла - Маріуполь
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