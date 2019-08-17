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Косовский: Есть осадок, ведь Ворскла могла победить

18:44 32 Читати українською
Косовский: Есть осадок, ведь Ворскла могла победить
Виталий Косовский / СК Днепр-1

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал ничью в матче против СК Днепр-1.

55’ Юрий Коломоец
 
Алексей Чичиков 50’
Сергей Кравченко 90+1’
50’ Алексей Чичиков
55’ Юрий Коломоец
90+1’ Сергей Кравченко

"В основном мы довольны вторым таймом. Если говорить о первом, это была разведка боем. Обе команды старались в тактическом плане разобраться, сохраняя структуру собственной игры.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

Были эпизоды, когда превосходили мы, а были, что и соперник нас переигрывал. Поэтому мы со своей стороны действовали осторожно. Во втором тайме прибавили. Ребята перенесли на поле то, о чем мы говорили в перерыве. Вышли и создали достаточно моментов.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Да, есть осадок, ведь могли побеждать. Но, если разбирать игру в целом, ничейный результат является ничейным. Если бы победили, были бы еще больше довольны", – цитирует Косовского официальный сайт СК Днепр-1.

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Ворскла Ворскла Виталий Косовский Виталий Косовский Ворскла - СК Днепр-1
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