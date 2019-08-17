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Косовський: Є осад, адже Ворскла могла перемогти

18:44 168 Читать на русском
Косовський: Є осад, адже Ворскла могла перемогти
Віталій Косовський / СК Дніпро-1

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував нічию у матчі проти СК Дніпро-1.

55’ Юрій Коломоєць
 
Олексій Чичиков 50’
Сергій Кравченко 90+1’
50’ Олексій Чичиков
55’ Юрій Коломоєць
90+1’ Сергій Кравченко

"Здебільшого ми задоволені другим таймом. Якщо казати про перший, це була розвідка боєм. Обидві команди намагалися в тактичному плані розібратися, зберігаючи структуру власної гри.

Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию

Були епізоди, коли переважали ми, а були, що й суперник нас перегравав. Тому ми зі свого боку діяли обережно. У другому таймі додали. Хлопці перенесли на поле те, про що ми казали у перерві. Вийшли та створили достатньо моментів.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Так, є осад, що могли перемагати. Але, якщо розбирати гру в цілому, нічийний результат є нічийним. Якщо б перемогли, були б ще більше задоволені", – цитує Косовського офіційний сайт СК Дніпро-1.

blog_ava
Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию
15:56
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Теги
Ворскла Ворскла Віталій Косовський Віталій Косовський Ворскла - СК Дніпро-1
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