Косовський: Є осад, адже Ворскла могла перемогти

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував нічию у матчі проти СК Дніпро-1.

"Здебільшого ми задоволені другим таймом. Якщо казати про перший, це була розвідка боєм. Обидві команди намагалися в тактичному плані розібратися, зберігаючи структуру власної гри.

Ворскла та СК Дніпро-1 розписали результативну нічию

Були епізоди, коли переважали ми, а були, що й суперник нас перегравав. Тому ми зі свого боку діяли обережно. У другому таймі додали. Хлопці перенесли на поле те, про що ми казали у перерві. Вийшли та створили достатньо моментів.

Ворскла – СК Дніпро-1 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Так, є осад, що могли перемагати. Але, якщо розбирати гру в цілому, нічийний результат є нічийним. Якщо б перемогли, були б ще більше задоволені", – цитує Косовського офіційний сайт СК Дніпро-1.