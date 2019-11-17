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Косово – Англия: хозяева устроили британцам теплый прием, благодаря за помощь в Косовской войне

22:17 68 Читати українською
Косово – Англия: хозяева устроили британцам теплый прием, благодаря за помощь в Косовской войне
Фанат сборной Косово / EPA

Фанаты сборной Косово устроили впечатляющий перфоманс в честь Англии перед очным матчем отбора на Евро-2020.

 
Гарри Винкс 32’
Харри Кейн 79’
Маркус Рашфорд 83’
Мейсон Маунт 90+1’
32’ Гарри Винкс
79’ Харри Кейн
83’ Маркус Рашфорд
90+1’ Мейсон Маунт

Косовары поблагодарили гостей с Туманного Альбиона за помощь в Косовской войне, которая всколыхнула балканскую страну в конце 90-ых годов.

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Во время выполнения английского гимна местные фанаты подняли флаг соперников, а за воротами вывесили большой баннер со словами "Добро пожаловать и уважаем". Впрочем, теплый прием не посбособствовал милосердному настроению сборной Англии – команда Гарета Саутгейта разгромила Косово со счетом 4:0.

Напомним, сборная Косово официально стала членом УЕФА в мае 2016 года. В текущем отборе на Евро подопечные Бернара Шалланда заняли третье место группы А, уступив тем же англичанам и чехам.

Англия на выезде разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

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