Англия на выезде разгромила Косово в матче отбора Евро-2020

В рамках поединка 10-го тура отбора к Евро-2020 сборная Косово в родных стенах потерпела сокрушительное поражение от Англии (0:4).

Матч не имел никакого турнирного значения, ведь Косово перед последним туром отставало от второго места на четыре очка, а Англия уже бы не упустила первого места. Изюминкой встречи выступал факт дружелюбного отношения косоваров к англичанам, которые ассоциируются с освободителями. Всю Приштину заполонили флаги с красным крестом и билдборды с футболистами "Трёх львов".

Вероятно, такой приём несколько растрогал гостей, которые вальяжно начали поединок, позволив Хадергёнаю пробить по собственным воротам метров с 20-ти уже на 27-й секунде. Голкипер Поуп спокойно взял этот удар по центру, а вот на 7-й минуте так просто ему уже не было: Нухиу замкнул подачу Колели с левого фланга – Поуп первым касанием вытащил мяч из-под перекладины, а вторым зафиксировал его в руках. В целом, в первой трети первого тайма Косово выглядело активнее и острее.

Англия проснулась на 15-й минуте, когда Стерлинг завершил хорошую атаку мощным ударом с линии штрафной – Мурич парировал! Впрочем, в последующие 15 минут англичане снова сосредоточились на стерильном контроле мяча и неудачных попытках растягивания оборонительных порядков соперника. Косово же продолжало создавать моменты: на 24-й минуте Рашица сместился с левого фланга и пробил в ближний угол (Поуп поймал мяч), а на 27-й Дрешевич мощно выстрелил метров с 30-ти – выше ворот!

В конце концов, "трём львам" надоела трата шансов, которые они предоставили дружественному косовскому народа на футбольном поле. В последней трети первого тайма подопечные Гарета Саутгейта окончательно захватили инициативу, начав проводить момент за моментом. Первый звоночек прозвучал на 30-й минуте, когда Хадсон-Одой сместился с левого фланга аж на правый край штрафной и мощно пробил в руки голкиперу, а второй произошёл через минуту – Кейн обокрал Алити при борьбе за отскок в штрафной и сразу же пробил по воротам, однако Ррахмани успел заблокировать выстрел.

Хозяева намёков не поняли, что вылилось в очень простенький гол Уинкса на 32-й минуте. Окслейд-Чемберлейн отдал простенькую передачу на Гари, который одним движением ворвался в зону между двумя центрбеками и вывалился один на один с Муричем. Дальше уже было дело техники – хавбек положил мяч в левый нижний угол, открыв счёт. Правда, после этого англичане перестали существенно обострять игру, даже позволив Косово провести неплохое завершение тайма.

После перерыва хозяева активно пошли в атаку, что едва не вылилось в классный гол Бериши ударом метров с 20-ти – мяч рикошетом пролетел в сантиметрах от левой штанги. Кроме того, косовары провели несколько опасных подходов к штрафной и исполнили ряд подач. Впрочем, постепенно Англия начала просыпаться, едва не забив гол на 57-й минуте после смещения Хадсона-Одоя с левого фланга и выстрела с дальней дистанции – Каллум пробил выше ворот! Гораздо ближе к их взятию оказался Чилвелл, который на 60-й минуте попал в правый нижний угол, однако там же был и Мурич.

В середине тайма Косово выглядело даже более агрессивно, хотя по-настоящему острых моментов ни на 60-х, ни на 70-х минутах не возникало. Наиболее классными эпизодами стали дальний удар Хадергёная (Поуп легко поймал мяч) и выход Рашицы практически один-на-один с голкипером – в последний момент мяч из-под ног Милота выбил Райс. Англичане огрызнулись похожим эпизодом на 77-й минуте, но здесь уже классно сыграл Мурич. Как оказалось, этот момент был предвестником весьма нелогичного гола гостей: Стерлинг убежал от Рашицы по правому флангу и прострелил, Алити срезал передачу на левий край штрафной, а Кейн оттуда уверенно расстрелял ворота – 0:2.

Косово попыталось забить хотя бы гол престижа, пошло в атаку на 83-й минуте, потеряло мяч и сразу пропустило в третий раз: Стерлинг разогнал контратаку и отдал передачу на Рашфорда, а Маркус ударом в касание с левого края штрафной поразил дальний угол – 0:3. Добил хозяев Маунт, который уже в компенсированное время принял пас Кейна, поставил корпус и пробил по воротам метров с 14-ти – 0:4.

Таким образом, Англия набрала 21 очко, завершив отбор к Евро-2020 на первом месте группы А. Косово, имея всего 11 зачётных баллов, осталось на третьей позиции, но у этой сборной есть шанс прорваться на турнир через Лигу наций.

В параллельном поединке сборная Чехии потерпела неожиданное поражение в Болгарии. Единственный гол во встрече на 50-й минуте забил защитник братиславского Слована Васил Божович, благодаря чему боглары завершили отбор на Евро на предпоследней позиции группы А. Чехия с 15 очками выходит на чемпионат Европы-2020 со второго места.