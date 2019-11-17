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Косово – Англія: господарі влаштували британцям теплий прийом, дякуючи за допомогу у Косовській війні

22:17 291 Читать на русском
Косово – Англія: господарі влаштували британцям теплий прийом, дякуючи за допомогу у Косовській війні
Фанат збірної Косова / EPA

Фанати збірної Косова влаштували вражаючий перфоманс на честь Англії перед очним матчем відбору на Євро-2020.

 
Гаррі Вінкс 32’
Харрі Кейн 79’
Маркус Рашфорд 83’
Мейсон Маунт 90+1’
32’ Гаррі Вінкс
79’ Харрі Кейн
83’ Маркус Рашфорд
90+1’ Мейсон Маунт

Косовари подякували гостям з Туманного Альбіону за допомогу у Косівській війні, яка сколихнула балканську країну в кінці 90-их років.

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Під час виконання англійського гімну місцеві фанати підняли прапор суперників, а за воротами вивісили великий банер зі словами "Ласкаво просимо і поважаємо". Втім, теплий прийом не посприяв милосердному настрою збірної Англії – команда Гарета Саутгейта розтрощила Косово з рахунком 4:0.

Нагадаємо, збірна Косова офіційно стала членом УЄФА у травні 2016 року. У поточному відборі на Євро підопічні Бернара Шалланда посіли третю сходинку групи А, поступившись тим-таки англійцям і чехам.

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Теги
Євро-2020 Англія Англія футбольні фанати Відеоновини Косово Косово Косово - Англія
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