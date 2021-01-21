Реал методично тиснув на ворота скромного суперника і таки досягнув свого перед перервою – Мілітао замкнув навіс Марсело. У другому таймі підопічні Зідана створили ще кілька моментів, проте забити вдруге не вдалося. На допомогу Алькояно прийшли стандарти. Андрій Лунін не надто вдало зіграв на виході, але господарі пробачили. На 80 хвилині вже не врятував ніхто – подача на ближню стійку, продовження, і українець змушений пропускати перший м'яч в офіційному матчі за Реал.

Лунін провалив дебютний матч за Реал – ганебний виліт "бланкос" з Кубка Іспанії може стати катастрофою для українця

Поєдинок перейшов у екстра-тайми, де катастрофа "вершкових" оформилась остаточно. За 5 хвилин до фінального свистка Алькояно провів контратаку, яку завершив Хуанан. Лунін летів на перехоплення, проте нога суперника опинилася на м'ячі швидше. 2:1 – історичний дебют українця зіпсований вильотом Реала з Кубка Іспанії.