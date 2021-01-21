Керівництво мадридського Реала після сенсаційного вильоту з Кубка Іспанії на стадії 1/16 фіналу вирішило не ухвалювати поспішних кадрових рішень.

Зінедін Зідан продовжить роботу на посаді головного тренера "вершкових", повідомляє Marca.

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Французький фахівець працюватиме з Реалом до кінця сезону. Натомість влітку на Мадрид чекає велика перебудова. Майбутнє Зідана на чолі Королівського клубу залежатиме від результатів на фініші кампанії 2020/21.

Останні кубкові невдачі Реала – фіаско в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії та виліт від Алькояно в Копа дель Рей – розчарували керівництво "вершкових", але попередні здобутки Зідана на чолі Реала зберегли посаду за ним. Менеджмент мадридців підтвердив довіру до ентренадора та надав йому змогу виправити ситуацію, попри великий тиск медіа в минулі 24 години.

Нагадаємо, що напередодні Реал з Андрієм Луніним у старті провалив кубковий матч, програвши Алькояно (1:2) в овертаймі.

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