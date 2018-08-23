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Косьельни вернулся к тренировкам

19:05 17 Читати українською
Косьельни вернулся к тренировкам
Лоран Косьельни / Reuters

Защитник лондонского Арсенала Лоран Косьельни восстановился после тяжелой травмы и начал тренировки на тренировочной базе "канониров".

32-летний защитник восстановился от разрыва ахиллова сухожилия, сообщает официальный сайт Арсенала.

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Косьельни уже начал тренироваться на клубной базе. Отметим, что из-за травмы он пропустил почти 4 месяца. Повреждения француз получил еще в полуфинале Лиги Европы 2017/18 против мадридского Атлетико в мае. Тяжелая травма помешала центрбеку принять участие в ЧМ-2018 в составе сборной Франции, которая и стала победителем Мундиаля.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери уже сообщил, что в новом сезоне Лоран Косьельни останется капитаном "канониров". Конкретные сроки возвращения на поле французского защитника пока остаются неизвестными.

Теги
Англия Лоран Косьельни Лоран Косьельни Арсенал Арсенал
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