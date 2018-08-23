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Кошельни повернувся до тренувань

19:05 90 Читать на русском
Кошельни повернувся до тренувань
Лоран Кошельни / Reuters

Оборонець лондонського Арсенала Лоран Кошельни відновився від важкої травми та почав тренування на тренувальній базі "канонірів".

32-річний захисник відновився від розриву ахіллового сухожилля, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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Кошельни вже почав тренуватися на клубній базі. Відзначимо, що через травми він пропустив майже 4 місяці. Ушкодження француз зазнав ще в півфіналі Ліги Європи 2017/18 проти мадридського Атлетіко в травні. Важка травма завадила центрбеку взяти участь у ЧС-2018 у складі збірної Франції, яка і стала переможцем Мундіалю.

Головний тренер Арсенала Унаї Емері вже повідомив, що в новому сезоні Лоран Кошельни залишиться капітаном "канонірів". Конкретні терміни повернення на поле французького оборонця наразі залишаються невідомими.

Теги
Англія Лоран Кошельни Лоран Кошельни Арсенал Арсенал
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