Косьельни стал игроком Бордо

Французский Бордо подписал экс-капитана лондонского Арсенала Лорана Косьельни.

Опытный центрбэк стал игроком жирондинцев, сообщает официальный сайт клуба.

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Косьельни покинул Арсенал, цвета которого защищал с 2010 года. В составе "канониров" француз завоевал 5 трофеев. В частности, он трижды победил в Кубке Англии и выиграл 2 Суперкубка страны. Трансфер 33-летнего защитника обошелся Бордо ориентировочно в 4,6 млн фунтов. Детали соглашения пока остаются неизвестными.

В прошлом сезоне Лоран Косьельни провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Ранее он также выступал за Генгам, Тур и Лорьян.