Кошельни став гравцем Бордо

Французький Бордо підписав екс-капітана лондонського Арсенала Лорана Кошельни.

Досвідчений центрбек став гравцем жирондинців, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кошельни покинув Арсенал, кольори якого захищав з 2010 року. У складі "канонірів" француз здобув 5 трофеїв. Зокрема, він тричі тріумфував у Кубку Англії та завоював 2 Суперкубка країни. Трансфер 33-річного оборонця коштував Бордо орієнтовно 4,6 млн фунтів. Деталі угоди наразі залишаються невідомими.

У минулому сезоні Лоран Кошельни провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Раніше він також виступав за Генгам, Тур і Лор'ян.