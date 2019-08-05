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Шедевр Суареса и позорный автогол Мейтленд-Найлса в видеообзоре матча Барселона – Арсенал – 2:1

00:11 9 Читати українською
Шедевр Суареса и позорный автогол Мейтленд-Найлса в видеообзоре матча Барселона – Арсенал – 2:1
Барселона – Арсенал – видео голов и обзор матча

Барселона победила Арсенал в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Арсенал.

Товарищеские матчи
Барселона
2
2 : 1
1
Арсенал
21:00 04:08:2019
завершено
 

Каталонцам пришлось осуществлять камбэк в матче за Кубок Гампера-2019. Счет открыл Обамеянг едва не порвал сетку ворот мощным ударом в ближнюю девятку. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "канониров".

Барселона хочет выиграть все трофеи в сезоне 2019/20, – Бартомеу

Барселоне долго не удавалось пробить Бернда Лено, однако немца подвел его же партнер. Опрометчивый пас назад от Мейтленда-Найлз привел к курьезного автогола - 1: 1. А под занавес встречи слово взял Луис Суарес - уругваец идеально подстроился под верховую передачу партнера и изысканным ударом с лета принес победу своей команде.

Барселона дожала Арсенал в матче за Кубок Гампера-2019 – исторический рекорд зрителей и супергол Суареса

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