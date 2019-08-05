Шедевр Суареса и позорный автогол Мейтленд-Найлса в видеообзоре матча Барселона – Арсенал – 2:1

Барселона победила Арсенал в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Арсенал.

Каталонцам пришлось осуществлять камбэк в матче за Кубок Гампера-2019. Счет открыл Обамеянг едва не порвал сетку ворот мощным ударом в ближнюю девятку. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "канониров".

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Барселоне долго не удавалось пробить Бернда Лено, однако немца подвел его же партнер. Опрометчивый пас назад от Мейтленда-Найлз привел к курьезного автогола - 1: 1. А под занавес встречи слово взял Луис Суарес - уругваец идеально подстроился под верховую передачу партнера и изысканным ударом с лета принес победу своей команде.

Барселона дожала Арсенал в матче за Кубок Гампера-2019 – исторический рекорд зрителей и супергол Суареса