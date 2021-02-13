Бельгия, Ліга Жупиле, 26-й тур

Левен – Кортрейк – 3:1

Голы: Анри, 10, 20, Сова, 40 – Гано, 52

Удаление: Малинов, 36 (Левен, вторая желтая карточка)

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Левен забил в ворота Кортрейка уже на десятой минуте. Разыгрывая мяч вблизи чужой штрафной словно на тренировке, хозяева нашли навесом голову Тома Анри в районе одиннадцатиметровой отметки и нападающий элегантно переправил сферу мимо голкипера. Уже через десять минут он оформил дубль, замкнув прострел после розыгрыша углового в дальний угол. В середине тайма Кристиан Малинов в течение двух минут заработал две желтые карточки и оставил Левен в меньшинстве. Однако, это не помешало хозяевам под занавес тайма забить третий раз.

После перерыва Кортрейк один гол отыграл – Зиньйо Гано сумел головой переправить мяч в сетку после навеса из-за пределов штрафной. На большее гостей не хватило. Украинский полузащитник Евгений Макаренко появился в составе Кортрейка с первых минут и провел на поле весь матч, записав в пассив желтую карточку в конце первого тайма.

Победа принесла Левену 40 очков и пятую строчку турнирной таблицы, Кортрейк с 33-ю пунктами остался тринадцатым.

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