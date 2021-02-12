Турция, Суперлига, 25-й тур

Ризеспор – Эрзурум – 0:2

Голы: Шаэшуэ, 67, Каракулюкчу, 90+3

Удаление: Фернанду, 83 (Ризеспор, вторая желтая карточка)

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Украинская дуэль в чемпионате Турции в этот день оказалась неполноценной: Николай Морозюк вышел в старте Ризеспора, в то время как Богдан Бутко остался в запасе. Хозяева на протяжении всего матча преобладали во владении мячом, однако уступали по количеству ударов в створ ворот.

Первый тайм завершился без голов, а после перерыва гостям удалось забить. Героем эпизода стал Аатиф Шаэшуэ – 35-летний марокканский форвард словно танк прорвался от боковой линии с левого фланга в штрафную соперника, разбрасывая защитников и мощно пробил в дальний угол ворот.

На 83-й минуте Ризеспор остался в меньшинстве – бразильский форвард Фернанду увидел перед собой вторую желтую карточку. Почти сразу поле покинул и наш Морозюк. А уже в добавленное время гости убежали в стремительную контратаку: первый выстрел голкипер отразил в падении перед собой, однако после добивания Олтака Каракулюкчу был бессилен.

Победа принесла команде Бутко 25 очков и пятнадцатую строчку турнирной таблицы, Ризеспор с 26-ю баллами остался тринадцатым.

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