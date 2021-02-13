Бельгія, Ліга Жупіле, 26-й тур

Левен – Кортрейк – 3:1

Голи: Анрі, 10, 20, Сова, 40 – Гано, 52

Вилучення: Малінов, 36 (Левен, друга жовта картка)

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Левен забив у ворота Кортрейка вже на десятій хвилині. Розігруючи м'яч поблизу чужого штрафного майданчика, немов на тренуванні, господарі знайшли навісом голову Тома Анрі в районі одинадцятиметрової позначки і нападник елегантно переправив сферу повз голкіпера. Вже за десять хвилин він оформив дубль, замкнувши простріл після розіграшу кутового у дальній кут. В середині тайму Крістіян Малінов протягом двох хвилин заробив дві жовті картки і залишив Левен у меншості. Однак, це не завадило господарям під завісу тайму забити втретє.

По перерві Кортрейк один гол відіграв – Зіньйо Гано зумів головою переправити м'яч у сітку після навісу з-за меж штрафного майданчика. На більше гостей не вистачило. Український півзахисник Євген Макаренко з'явився у складі Кортрейка з перших хвилин і провів на полі увесь матч, записавши до пасиву жовту картку наприкінці першого тайму.

Перемога принесла Левену 40 очок і п'яту сходинку турнірної таблиці, Кортрейк з 33-ма пунктами залишився тринадцятим.

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