Президент Металлиста Александр Ярославский столкнулся с проблемами с законом – один из автомобилей его кортежа сбил человека насмерть.

Инцидент произошел накануне около полуночи на трассе Чугуев – Мартово. Автомобиль сбил насмерть мужчину, а на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского, сообщает Украинская правда.

Ярославский объяснил, зачем пригласил Гвоздика в Металлист: "Сам боялся ехать к такой боевой компании"

О ДТП сообщила спикер полиции Харьковщины Елена Баранник в комментарии УП. Отмечается, что такие номера имеет передняя машина кортежа Ярославского. Интересно, что бизнесмен часто сам водит машину. В пресс-службе полиции Харьковской области также сообщили о ДТП, в котором погиб мужчина лет 50-ти.

Добавим, что сам Ярославский не отреагировал на информацию. Уже появились свидетели ДТП, а водителя состоянием на 12:00 допрашивают правоохранители.

"В Україні дві біди – олігархи і злий сусід": словак, який грав серцем у Кварцяного, втратив пам'ять і реалізувався в IT