Президент Металіста Олександр Ярославський зіштовхнувся з проблемами із законом – один із автомобілів його кортежу збив людину на смерть.

Інцидент трапився напередодні близько опівночі на трасі Чугуїв – Мартове. Автомобіль збив на смерть чоловіка, а на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського, повідомляє Українська правда.

Ярославський пояснив, навіщо запросив Гвоздика у Металіст: "Сам боявся їхати до такої бойової компанії"

Про ДТП повідомила речниця поліції Харківщини Олена Баранник у коментарі УП. Зазначається, що такі номери має передня машина кортежу Ярославського. Цікаво, що бізнесмен часто сам водить авто. У прес-службі поліції Харківської області також повідомили про ДТП, у якій загинув чоловік років 50-ти.

Додамо, що сам Ярославський наразі не відреагував на інформацію. Вже з'явились свідки ДТП, а водія станом на 12:00 допитують правоохоронці.

"В Україні дві біди – олігархи і злий сусід": словак, який грав серцем у Кварцяного, втратив пам'ять і реалізувався в IT