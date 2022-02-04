Президент харьковчан Александр Ярославский рассказал об эмоциях от пребывания в Турции и приглашении известного боксера Александра Гвоздика на Зимний кубок.

"Я очень счастлив, что Winter Cup-2022 – это повод встретиться с близкими друзьями, классно провести время, популяризировать украинский футбол, посмотреть хорошие игры и пообщаться. Ведь самое дорогое, что есть в нашей жизни – это общение.

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Надеюсь, что в следующем году количество участников турнира расширится, мы будем сидеть огромной компанией, получать бесценные эмоции и удовольствие. Сейчас в украинском футболе большой перерыв и создание турнира позволило его заполнить. Все с нетерпением ждут этих матчей и мы надеемся, что украинские болельщики получат огромный кайф.

Приезд Гвоздика? Честно, я один боялся ехать к такой боевой компании , поэтому пригласил с собой Сашу", – сказал Ярославский в комментарии ТК Футбол .

Напомним, Металлист, Полесье, Верес и Черноморец будут участвовать в Зимнем кубке. Сначала житомиряне пригласили в команду Александра Усика, а харьковчане ответили приглашениеш Александра Гвоздика. Титулованные боксеры тоже будут играть на товарищеском турнире.