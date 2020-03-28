Коронавирусный ужас в Валенсии – сразу 10 игроков заражены

Клубы Примеры не могут уберечь своих игроков от эпидемии коронавируса.

Болезнь поразила 10 игроков и 15 членов персонала Валенсии, утверждает Mаrca.

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Левантийский клуб официально признал только пять случаев коронавируса в своей структуре. Среди них трое игроков – Ельяким Мангала, Эсекиэль Гарай и Хосе Гайя. Источник предполагает, что Валенсия умышленно скрывает реальное количество больных, чтобы избежать паники и сохранить конфиденциальность.

Напомним, в рамках 1/8 Лиги чемпионов Валенсия встречалась с Аталантой. Именно в Италии началось массовое распространение коронавируса, которое впоследствии перекинулось и на другие страны Европы.

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