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"Матч Аталанта – Валенсия был биологической бомбой": футбол стал одной из главных причин итальянской трагедии

11:50 140 Читати українською
"Матч Аталанта – Валенсия был биологической бомбой": футбол стал одной из главных причин итальянской трагедии
Руслан Малиновский (слева) / АР

Мэр Бергамо Джорджо Гори признал, что проведение матча Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией в Милане было ужасной ошибкой.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

"Этот матч был биологической бомбой. В то время мы не знали, что происходит. Первый пациент в Италии был 23 февраля. Если вирус уже циркулировал, сорок тысяч болельщиков, которые пришли на Сан-Сиро, были заражены.

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Никто не знал, что вирус уже циркулирует среди нас. Многие смотрели игру большими группами, и в ту ночь было много контактов. Вирус передавался от одного к другому. Матч виноват не во всем, потому что искра действительно была в больнице Альцано-Ломбардо – пациент с непонятной пневмонией, другие инфицированные, врачи, медсестры. Это – центр вспышки", – приводит слова Гори Marca.

Напомним, по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ Аталанта одолела Валенсию с общим счетом 8:4, но команда Руслана Малиновского вместе с другими участниками вынуждена ждать вердикта о возобновлении турнира.

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коронавирус Италия Аталанта - Валенсия Аталанта Аталанта
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