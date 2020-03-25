"Матч Аталанта – Валенсия был биологической бомбой": футбол стал одной из главных причин итальянской трагедии

Мэр Бергамо Джорджо Гори признал, что проведение матча Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией в Милане было ужасной ошибкой.

"Этот матч был биологической бомбой. В то время мы не знали, что происходит. Первый пациент в Италии был 23 февраля. Если вирус уже циркулировал, сорок тысяч болельщиков, которые пришли на Сан-Сиро, были заражены.

Малиновский оказался в эпицентре ужаса – коронавирус полностью парализовал Бергамо

Никто не знал, что вирус уже циркулирует среди нас. Многие смотрели игру большими группами, и в ту ночь было много контактов. Вирус передавался от одного к другому. Матч виноват не во всем, потому что искра действительно была в больнице Альцано-Ломбардо – пациент с непонятной пневмонией, другие инфицированные, врачи, медсестры. Это – центр вспышки", – приводит слова Гори Marca.

Напомним, по итогам двух матчей 1/8 финала ЛЧ Аталанта одолела Валенсию с общим счетом 8:4, но команда Руслана Малиновского вместе с другими участниками вынуждена ждать вердикта о возобновлении турнира.

"Ніхто не був готовий до цього пекла": Манчіні – про смерть друга, труни в Бергамо, збірну Італії та Євро-2020