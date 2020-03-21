Коронавирус унес жизни двух сотрудников Аталанты

Пандемия коронавируса продолжает уносить жизни – на этот раз удар получила Аталанта, за которую выступает хавбек сборной Украины Руслан Малиновский.

Сотрудники Аталанты Альбино Броньи и Северино Поссенти умерли от коронавируса, информирует официальный сайт клуба.

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Броньи работал с молодежной командой бергамасков более 30 лет, тогда как Поссенти был массажистом в детских командах "сине-черных". Добавим, что последний умер в возрасте 77 лет.

Отметим, что Италия больше всего пострадала от пандемии коронавируса – более 47 тысяч больных и около 4 тысяч погибших.

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