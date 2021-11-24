Kicker: Гол мрії від Лєвандовскі відкриває Баварії шлях

"В умовах зими, на частково покритому снігом газоні, команди розпочали відкрито. Баварія намагалася контролювати гру, а Динамо блискавично реагувало у перехідних фазах. Мюнхен реалізував свій перший шанс – Лєвандовскі вражаючим ударом через себе показав клас обороні Динамо.

Динамо – Баварія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Гості грали краще, але їм дуже пощастило, коли м'яч закрутився в стійку після ляпу Нойєра. Баварія забила вдруге в найнеобхідніший момент. VAR не вгледів фол, коли Буяльський впав у штрафному майданчику після контакту з Ернандесом, а через кілька миттєвостей Коман закріпив перевагу. Гол, який також варто було бачити.

Відразу по перерві українці видали найкращий відрізок – Шапаренко двічі не забив з хорошої позиції. Потім гра заспокоїлася, жодна з команд не випромінювала небезпеку. А в фінальні 20 хвилин господарі знову підняли темп і забили заслужений гол. Динамо отримало друге дихання і ледь не зрівняло рахунок", – визнає провідне спортивне видання Німеччини.

Mia san Rot: Баварія перемагає в хуртовину

"У засніженому Києві Баварія уникла традиційного осіннього фіаско в Східній Європі. Після важкої перемоги над Динамо мюнхенці виграли групу Ліги чемпіонів.

Динамо – по-справжньому цікава молода українська команда. Особливо хотілось подивитися на Циганкова, Шапаренка та Миколенка. Втім, ключовий гравець вечора мав на спині цифру нуль. Саме стільки градусів було в Україні у цей вечір.

Баварія погано пристосувалася до умов, тому для першого гола знадобилася майстерність світового рівня. Лєвандовскі здійнявся над полем і мальовничим ударом через себе поклав м'яч у кут. Ідеальний момент для такого гола – прямо перед врученням "Золотого м'яча". Баварія їхала на ручняку, закривши гру в обидві сторони. Хоча Нойєр додав вогню своїм фейлом.

У перерві Нагельсманн перебудував задню лінію, однак нова оборона виявилася ненадійною і була покарана. Динамо грало дуже цілеспрямовано та агресивно, завдяки чому відквитало один м'яч. Захисники Баварії стоячи спостерігали за ситуацією і залишили Нойєра напризволяще.

Резервісти своїми шансами не скористалися, а відзначити варто перевтілення Горецки. У першому таймі він шокував апатією, але в другому все змінилося. Леон став лідером знекровленої команди – динамівці буквально відлітали від нього в дуелях.

І трішки про несерйозне. Юліан Нагельсманн відомий сміливістю та жагою до експериментів. Але в Києві він втратив відвагу. Ніколи не буде кращого моменту, щоб випустили Нойєра у півзахист. У запасі було два воротарі та 4 польові футболісти. І що могло піти не так? Перше місце в групі давно в кишені. Але Нагельсманн не зважився. Футбольні хіпстери йому цього ніколи не пробачать", – пише профільний портал.

Süddeutsche Zeitung: Три очки, два щеплення

SZ традиційно перегинає з моралізаторством і засуває гру далеко на задній план. Головна тема – вакцинація у Баварії. Автор у репортажі з Києва робить акцент на тому, що Гнабрі та Мусіала опам'яталися та вирішили отримати щеплення. А ще бурмоче про "катакомби на НСК Олімпійський, в яких можна заблукати" та дивні розміри залу для пресконференцій.

"Атаки Динамо та ефектний гол Лєвандовскі залишилися в тіні, бо одночасно на стадіоні відбувалося кілька неприємних сцен. Спершу з трибун вибіг фанат, очевидно загартований, адже був з голим торсом. Його не зуміли зупинити, а потім за ним рвонули й інші вболівальники. Сутичка зі стюардами тривала, поки не прибула поліція. Ще й в гостьовому фан-секторі напали на прихильників Баварії. Там також розрулювати ситуацію довелося поліції", – описує події Себастьян Фішер.

"Гра до фінального свистка залишалася незручною для Баварії. Мюнхенці були вразливими в обороні, а Нойєр через поганий стан газону ледь не привіз дивний гол. Втім, навіть по перерві, коли поле стало кращим, Баварія мала проблеми з українцями. Динамо дуже старалося вирвати нічию і часто заходило у штрафний майданчик Мюнхена, деколи без особливих хитрощів. Наприкінці зустрічі лише підкат Горецки зупинив господарів", – додає журналіст.

Sport1: Оборона Баварії непокоїть

"Нагельсманн вийшов на гру без 9 футболістів. Ще й сніг випав за кілька годин до матчу. Газон погано розчистили, тому поле не сприяло комбінаційній грі Баварії. А Київ був небезпечним у перехідних фазах. Гостям пощастило, коли удар Ернандеса в щиколотку Буяльського не перетворився в пенальті. У підсумку перемога без блиску, яка залишає багато питань.

Так, Мюнхен грав експериментальною обороною, а Нагельсманн мусив перекроїти свою четвірку в перерві. Але команда виявилася занадто вразливою на засніженому полі Києва. Ньянзу від початку був непереконливим, а Ернандес як лідер оборони залишався єдиним променем надії. Тим болючішою стала його заміна через травму.

Деякі гравці Баварії поплили під негостинною київською погодою. І це проти команди, яка перед тим не забивала у чотирьох матчах Ліги чемпіонів. Нагельсманн зрозумів, що на великі поєдинки йому потрібен повний склад, адже на таких резервістів не можна покластися", – вважає Sport1.

Німецька преса сходиться на тому, що найкращим у матчі був Кінгслі Коман. "Він проривався через ноги киян і сніг, як в слаломі", – пише SportBuzzer. Також журналісти виділяють Лукаса Ернандеса, але справедливо зазначають, що арбітр міг призначити пенальті за його фол проти Буяльського.

Bild називає гол Лєвандовскі "зимовою магією" і ставить йому високі 2 бали. Стільки ж отримав Денис Гармаш. Це найвища оцінка в складі Динамо – всі "біло-сині", хто вийшов у стартовому складі, мають 3-4.

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