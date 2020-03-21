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Коронавирус поразил игрока Айнтрахта – второй случай в клубе

21 марта 23:47 7 Читати українською
Коронавирус поразил игрока Айнтрахта – второй случай в клубе
Игроки Айнтрахта / Reuters

Айнтрахт получил новые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

"Результаты первого теста на коронавирус уже получены. У 23 игроков отрицательный результат, у еще одного футболиста – положительный", – говорится в сообщении клуба из Франкфурта в твиттере.

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Отметим, что лишь вчера, 20 марта, в Айнтрахте был обнаружен первый игрок в команде с коронавирусом.

Напомним, чемпионат Германии остановлен до 2 апреля из-за пандемии опасной болезни.

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Теги
коронавирус Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Германия
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