Коронавирус поразил игрока Айнтрахта – второй случай в клубе

Айнтрахт получил новые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

"Результаты первого теста на коронавирус уже получены. У 23 игроков отрицательный результат, у еще одного футболиста – положительный", – говорится в сообщении клуба из Франкфурта в твиттере.

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Отметим, что лишь вчера, 20 марта, в Айнтрахте был обнаружен первый игрок в команде с коронавирусом.

Напомним, чемпионат Германии остановлен до 2 апреля из-за пандемии опасной болезни.

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