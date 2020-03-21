Коронавирус поразил игрока Айнтрахта – второй случай в клубе

Айнтрахт получил новые проблемы, связанные с пандемией коронавируса.
"Результаты первого теста на коронавирус уже получены. У 23 игроков отрицательный результат, у еще одного футболиста – положительный", – говорится в сообщении клуба из Франкфурта в твиттере.
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Отметим, что лишь вчера, 20 марта, в Айнтрахте был обнаружен первый игрок в команде с коронавирусом.
Напомним, чемпионат Германии остановлен до 2 апреля из-за пандемии опасной болезни.
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