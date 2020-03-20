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Коронавирус поразил еще один клуб Бундеслиги

00:45 3 Читати українською
Коронавирус поразил еще один клуб Бундеслиги
Игроки Айнтрахта / Сайт клуба

Айнтрахт стал очередным европейским клубом, который не смог избежать проблем с коронавирусом.

Франкфуртцы на своем официальном сайте объявили о положительном тесте у одного из игроков, имя которого не разглашается.

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Айнтрахт уже принял все необходимые меры безопасности – команда и персонал изолированные на две недели и пройдут дополнительные тесты. Главный тренер "орлов" Адольф Хюттер попросил подопечных самостоятельно поддерживать форму дома, клуб не будет делать дальнейших заявлений по поводу сложной ситуации.

Напомним, ранее коронавирус обнаружили в составе другого представителя Бундеслиги – пострадал защитник Падерборна Лука Киллиан.

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Теги
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