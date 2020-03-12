Коронавирус обнаружен у еще одного игрока Серии А

Нападающий Сампдории Маноло Габьядини рассказал о своем заболевании коронавирусом.

"Я тоже сдал положительный тест на коронавирус. Хочу поблагодарить всех, кто мне написал, я получил много сообщений поддержки.

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Прежде всего хочу сказать вам, что со мной все хорошо, поэтому не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома и все будет хорошо", – написал Габьядини в своем Twitter.

Напомним, все матчи Серии А остановлены до 3 апреля, некоторым итальянским клубам пришлось устроить карантин во избежание лишних рисков.

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