toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Коронавирус обнаружен у еще одного игрока Серии А

18:41 204 Читати українською
Коронавирус обнаружен у еще одного игрока Серии А
Маноло Габьядини / Сайт Сампдории

Нападающий Сампдории Маноло Габьядини рассказал о своем заболевании коронавирусом.

"Я тоже сдал положительный тест на коронавирус. Хочу поблагодарить всех, кто мне написал, я получил много сообщений поддержки.

Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом

Прежде всего хочу сказать вам, что со мной все хорошо, поэтому не волнуйтесь. Соблюдайте все правила, оставайтесь дома и все будет хорошо", – написал Габьядини в своем Twitter.

Напомним, все матчи Серии А остановлены до 3 апреля, некоторым итальянским клубам пришлось устроить карантин во избежание лишних рисков.

Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсу

blog_ava
Вольфсбург – Шахтер: где смотреть матч Лиги Европы
20:00
1070
Теги
коронавирус Италия Маноло Габбьядини Маноло Габбьядини Сампдория Сампдория
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
54
мин
Вольфсбург
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук